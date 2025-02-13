客籍9旬作家李喬領罷苗栗藍委　本人未現身

罷免深藍選區苗栗兩藍委，今天送出第一階段連署書。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月13日電（記者 黃筱筠）親綠民團今天再度送出苗栗第一選區與第二選區“立委”兩份罷免第一階段連署書。高齡90歲的客籍文學家李喬擔任罷免第二選區國民黨“立委”邱鎮軍領銜人。不過，李喬並未現身送件，由孫女代表宣讀聲明。



原本邱鎮軍選區是由無黨籍苗栗縣議員曾玟學領銜，但傳出因壓力退出。國民黨現有39席區域“立委”（含3席原住民“立委”），已有31席面臨罷免。民進黨在“立法院”有38席區域“立委”，目前有13席面臨罷免。民團上午在送苗栗兩個選區陳超明與邱鎮軍的罷免第一階段連署書；民團下午預計也會送出罷免高雄綠委許智傑與黃捷第一階段罷免連署書。曾玟學是民進黨前“立委”賴品妤伴侶。



李喬聲明指出，他用一生在書寫台灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志，如今面對民主遭受威脅、台灣有難，他選擇站出來擔任罷免邱鎮軍的領銜人，“這是我身為台灣公民的一份責任，更是義務。”



李喬在聲明中表示，台灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。“立法委員”應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。



李喬強調，他生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，“如今，我選擇以行動來書寫歷史，堅守我們的獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。”