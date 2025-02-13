藍營推普發現金法制化　賴士葆：應全民共享

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團昨日召開記者會，呼籲政府將超徵稅收的一部分回饋全民普發現金新台幣1萬元，並宣布將推動修法使普發現金制度化，避免政府自行決定稅收用途。“財政部”與“行政院”則認為應優先還債，避免此舉成為常態。國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時強調，當稅收超過預估的120%時，應強制發放現金，讓全民共享經濟成果。



“財政部”近期公布2024年稅收預計達3兆7619億元，超徵5283億元，雙雙創下歷史新高。對此，國民黨團主張政府應將部分超徵稅收直接發還給民眾，每人發放1萬元現金，並推動修法，使普發現金成為制度化機制。民進黨則批評此舉為討好選民，強調政府應優先減少債務。



對此，賴士葆表示，政府近年來稅收年年超徵，但資金用途不透明，他批評，“政府手握這麼多超收稅款，卻不願還給百姓，讓人民變成向政府討錢的乞丐，這不合理。”



賴士葆指出，稅收超收五千多億元，只要拿出約四成、約兩千多億元，即可讓全民領取一萬元現金。他認為，政府現行做法是發放現金時才立特別條例，但這種方式缺乏制度保障，因此他主張修訂《預算法》第73條，明確規定當年度稅收超過原預算120%時，政府必須發放現金，發放金額則由行政部門決定。



“我們給行政機關很大的彈性，並沒有強制規定發多少，但只要超過20%的稅收目標，就必須發還給全民，”賴士葆強調，這樣的做法比臨時決定是否發放更合理，也能確保政府不會濫徵稅款後不當運用。他舉例，新加坡與香港都有類似措施，政府超收稅款時會回饋給人民，台灣應該比照辦理。



對於“財政部”的質疑，賴士葆回應，“財政部”說要還債，但實際還款比例並不高，錢都不知道藏到哪裡去了。”他認為，政府過去已多次展現財政管理不透明，光電弊案、網軍資助等問題層出不窮，與其讓政府繼續運用這些資金，不如直接發還給民眾。



當被問及綠營批評此案是為了近期的大罷免而討好選民，賴士葆反駁，“我們推動這個法案已經很久，這是對全民公平的政策，跟罷免沒有關係。”他強調，政府每年超徵的金額驚人，卻從不事先規劃合理用途，導致財政紀律混亂，“如果《預算法》第73條修法通過，未來只要超收稅收達到標準，就不需要再透過臨時條例來發放現金，而是直接依法執行。”