綠議員陳怡君遭當庭逮捕聲押　媒體人爆內幕

民進黨台北市議員陳怡君。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以弟弟等4名親友充作人頭助理，詐領助理費新300萬多元，士檢12日指揮台北市調查處搜索議會辦公室等13處，約談7名被告4名證人；經過12日晚間士林地檢署漏夜偵訊，陳怡君和張姓主任兩人，被當庭逮捕，檢方也向法院聲請羈押兩人，預計13日下午3時30分開庭審理。



對此，媒體人樊啟明認為，這爆發的時間點很難不聯想到2026選舉，而被“正國會”踢出來的陳怡君處境最為險惡，2026選前布局，陳怡君遇到這難關不只是司法恐怕還有派系勢力。



全案源於，陳怡君被控利用胞弟、弟媳等親友作為人頭詐領助理公費，不法所得逾300萬元，士林地檢署檢察官指揮台北市調查處展開偵辦，昨早兵分13路同步搜索陳怡君台北市議會辦公室、地方服務處及當事人住處等地，約談陳怡君等7名被告及4名證人，其中1名證人未到案。



檢調先在台北市調處初步偵訊，昨傍晚後陸續送往士林地檢署復訊，檢方漏夜偵訊陳怡君等7名被告，其中賀姓前員工訊後50萬元交保、陳的胞弟及弟媳分別1萬元交保、陳的張姓辦公室主任胞姊30萬元交保、陳的議會研究室楊姓主任24萬元交保。



陳怡君及其張姓辦公室主任今凌晨由調查人員送抵士林地檢署，面對媒體詢問，張女不回應，陳怡君則第2度發聲，“懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人”，但檢方訊後認為2人涉嫌重罪，且有串證之虞，依貪污治罪條例“利用職務機會詐取財物”、刑法“使公務員登載不實”等罪嫌當庭逮捕2人，並向法院聲押。



樊啟明12日在臉書發文表示，民進黨北市中山、大同市議員陳怡君被檢調搜索，只是這爆發的時間點很難不聯想到2026選舉。中山、大同選區是綠營重要票倉，當王世堅選上“立委”之後，留下的議員空缺就成了綠軍兵家必爭之地，目前包括王世堅地方服務處主任賴俊翰就準備接棒，而跟王世堅有選舉恩怨的“總統府”副祕何志偉，他的助理“牛糞博士”朱政騏也躍躍欲試，另外英系“焦糖陳嘉行”也在投石問路，新人面臨僧多粥少。



樊啟明說，這選區老將包括湧言會的顏若芳、賴清德介紹入黨的林亮君，兩人都有派系力量。新人老將背後都有人罩，反觀被“正國會”踢出來的陳怡君，孤鳥處境最為險惡，2026選前布局，陳怡君遇到這難關不只是司法恐怕還有派系勢力。