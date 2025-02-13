水雲翔：綠搞惡罷掩飾無能　無視物價大漲

國民黨組發會社會部主任水雲翔。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月13日電（記者 張穎齊）民進黨推動全台大罷免中國國民黨籍“立委”，國民黨為反制也祭出罷免綠委行動。國民黨組發會社會部主任水雲翔13日表示，從美國總統特朗普上台發起的關稅戰，還有台灣民生萬物齊漲、年輕人負擔重，民進黨與“賴政府”此時此刻居然在搞內鬥、大罷免，利用造謠抹黑來掩飾施政無能。國民黨當然是不求戰、不懼戰，會以戰止戰，並持續將真相告訴台灣人。



國民黨13日開“關心流感疫情發展，民眾出國應如何注意”記者會，出席者有國民黨醫療委員會副主委王桂芸、防疫學會理事長王任賢、基層藥師協會理事長沈采穎、國民黨組發會社會部主任水雲翔。會後開放提問。



針對民進黨稱疫苗預算受到藍白砍預算影響，是否為大罷免添柴火？水雲翔澄清，這完全不是事實，今年疫苗預算一毛沒砍，為大罷免而造謠，非常不可取。王任賢也強調，今年用的流感疫苗更是去年剩下的，政府不該說是“立法院”砍疫苗經費所致，疾管署甚至還在銷毀將過期剩餘的新冠、流感疫苗，跟刪預算沒關係。



水雲翔說，大家都希望風調雨順、國泰民安，但新的一年，民進黨就要這樣發動大罷免藍委，還亂帶風向、什麼都推是預算被砍而影響，在野黨是嚴格把關預算，將預算用在刀口上，保護台灣人安全與健康，民進黨卻要用對抗方式。

