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王鴻薇：為什麼蔡可普發6千　賴清德不行？
http://www.CRNTT.com   2025-02-13 12:25:51


國民黨團書記長王鴻薇。（中評社　楊騰凱攝）
　　中評社台北2月13日電（記者　楊騰凱）台灣去年稅收超徵新台幣5283億元，中國國民黨“立法院”黨團昨日要求向全民普發1萬元，但“行政院”並未正面回應。國民黨團書記長王鴻薇今日進一步表示，普發總金額僅佔超徵稅收的4成，為什麼蔡英文時代可以全民普發6000元，換賴清德時代就不行？

　　王鴻薇指出，針對普發現金1萬元，她已與台灣民眾黨團副總召張啟楷見面溝通過，民眾黨認為超徵的錢應該還債，這點國民黨團也同意，但全民普發1萬元約佔去年超徵稅收的四成，剩下六成拿來還債或其他支出都綽綽有餘，藍白之間不會沒有共識。

　　“財政部”日前公布去年稅收成果，去年稅收3.7兆元創下新高，同時超徵5283億元，超徵數字創下歷史新高。國民黨團提出向全民普發現金1萬元，並將此案列為“立法院”本會期優先項目，總發放金額約2300億元，佔去年度超收稅金的4成。

　　“行政院”發言人李慧芝昨日表示，根據“財政部”統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘的情況，還有待“審計部”決算報告，目前行政與立法兩院更重要的應是處理總預算案。“行政院”未正面答覆是否同意普發現金。

　　國民黨團今日上午召開“惡罷燒錢12億，全民買單吞惡果”記者會，由王鴻薇主持，藍委徐巧芯出席。王鴻薇記者會後主動回應全民普發現金1萬元議題。
 


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