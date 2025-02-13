藍提普發現金　林楚茵不滿涉及賄選嗆韓國瑜

綠委林楚茵受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月13日電（記者 俞敦平）政府去年稅收超徵再創新高，來到新台幣5283億，已經是連續4年超徵。而中國國民黨“立院”黨團要求政府“還稅於民”，每人普發現金1萬元。對此，民主進步黨籍“立委”林楚茵今受訪時痛批，國民黨此舉是在“用人民的錢贖自己的罪”，試圖平息因總預算遭大幅刪減而引發的民怨，甚至可能涉及賄選。她特別點名“立法院長”韓國瑜，質疑他未能有效主持朝野協商，讓“立法院”陷入混亂，更酸韓國瑜只剩下點餐機和歡迎機器人的功能，呼籲國民黨應正視總預算問題，而非只顧政治利益，忽視財政規劃與政府運作。



國民黨“立法院”黨團12日主張，政府應該將超徵的5283億元稅收回饋全民，發放每人1萬元現金，並計劃推動修法，使普發現金成為制度化政策。



對此，民進黨“立委”林楚茵今受訪時痛批，認為國民黨的動機並非真正為了民眾，而是為了彌補自身在總預算審查上的錯誤。



林楚茵痛批，“國民黨現在是花人民的錢來贖自己的罪！”。她指出，國民黨在總預算審查時“砍得亂七八糟”，不僅影響行政部門運作，也導致許多政策推動受阻，進而引發廣大民怨。她認為，國民黨此時提出普發現金，無非是想透過發錢平息社會不滿，甚至可能是為了在大罷免中保住“立委”席次。

