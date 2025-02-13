特朗普課藥品關稅　沈采穎：台藥廠雪上加霜

基層藥師協會理事長沈采穎接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月13日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普揚言對藥品等範圍廣泛的進口產品課徵關稅。基層藥師協會理事長、藥師公會全台聯合會政策執行長沈采穎接受中評社訪問表示，台灣製藥界已受到健保砍藥價的影響，獲利已少，若特朗普又會對藥品課關稅，那將是雪上加霜，如果政府只會要廠商企業投資美國，但對藥廠而言，在這些條件下投資美國並無競爭力，台灣本土藥廠意願應不大。



特朗普甫上任即表示，他最快會在2月中旬對藥品、晶片、油氣等範圍廣泛的進口產品課徵關稅，將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅（目前暫緩），對中國加徵10%關稅，因這些國家無法阻止非法移民與芬太尼等毒品流入美國，並將鎖定歐盟採取“非常實質的關稅行動”。



沈采穎表示，台灣製藥界是有銷往美國的，但其實目前台灣製藥，已受到健保砍藥價的影響，獲利率跌了很多，如果要外銷開拓，卻遇到美國特朗普對藥品課徵關稅，那只是讓外銷美國的台灣藥廠雪上加霜，加上今年可能台灣政府又要調漲電費等，影響營運，甚至連4月都不知會不會又有新一波砍藥價，而對美國本地的醫療保險支付又得增加，台灣藥廠怎負荷？



沈采穎，出生於台北市，台北醫學大學藥學研究所臨床藥學碩士，歷任台北市西藥商業同業公會顧問、鼎泰藥局負責人、台北市大安健康促進協會理事長、台灣藥品行銷暨管理協會顧問兼發言人、台北醫學大學醫學系校友會顧問、公教軍警暨退休人員聯合總會理事、新黨及中國國民黨不分區“立委”提名人等。

