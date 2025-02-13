“監院”查核漏報美房產　李彥秀：依法配合

國民黨籍“立委”李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／中國國民黨籍“立委”李彥秀遭前競選對手前民進黨籍“立委”高嘉瑜指控，在美國購買房地產以及海外信託未做財產申報。對此，“監察院”12日證實，已經正式立案展開調查。李彥秀辦公室今回應，李彥秀從事公共事務服務超過25年，一向坦坦蕩蕩，絕無隱匿的動機與意圖。對於“監察院”財產申報處依法立案查核，在接到通知以後，李彥秀也會依法配合向“監察院”說明，化解各界的質疑。



“監察院”秘書長李俊俋昨日說，公職人員財產申報處已立案查核，也將通知李彥秀說明。



綠營發動罷免李彥秀，前“立委”高嘉瑜近日緊咬李彥秀美國房產議題，質疑李買賣美國加州爾灣房地產紀錄，但1999年到2002年的公職人員財產申報卻沒有申報紀錄。



李彥秀回應，26年前初入政壇對法規不清楚、深感歉意，疏失未申報1994年父親購買的美國加州爾灣房產，而信託的兩間房子早在財產申報揭露，高嘉瑜不斷用不實資料指控，將委請律師提告。



對於李彥秀財產申報狀況，“監察院”指出，“監察院”公職人員財產申報處已立案查核，也會請李彥秀說明。



對此，李彥秀委員辦公室表示，李彥秀委員從事公共事務服務超過25年，一向坦坦蕩蕩，絕無隱匿的動機與意圖。



辦公室也強調，對於“監察院”財產申報處依法立案查核，李彥秀委員在接到通知以後，也會依法配合向“監察院”說明，化解各界的質疑。