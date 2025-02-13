郭正亮：謝龍介有機會選贏台南市長

郭正亮（左）。（截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北2月13日電／藍綠罷免大戰，民進黨籍台南市“立委”林俊憲、王定宇都被提案罷免。前“立委”郭正亮語帶玄機表示，要罷免林俊憲比較難，可是國民黨籍“立委”謝龍介有機會選贏台南市長。



根據《中時新聞網》報導，網友12日在中天《綠也掀桌》節目中問到，台南的在野有沒有辦法暗合民進黨籍“立委”陳亭妃的力量，來罷免嫡系的林俊憲？郭正亮回應表示，要罷免林俊憲比較難，可是謝龍介有機會選贏；台南最弱的是王定宇，這是選區決定的，因為林俊憲選區很綠，王定宇選區沒那麼綠。



郭正亮接著指出，因為林俊憲、王定宇這兩個選區是連在一起，選區重劃，把比較難選的里都撥給王定宇，比較綠的就給林俊憲，所以林俊憲那一區就變得好選，王定宇那一區就變成55%比45%，沒有想像中那麼綠，只要三方競逐，絕對不會過半。



郭正亮認為，王定宇比較容易罷免、林俊憲不容易罷免，就是選區造成的，而且賴清德會去保護林俊憲，可是這個有宣示作用。因此，罷免王定宇跟林俊憲這兩個人，都可以試試看。



郭正亮更點出，更重要的是針對賴清德，就要看明年的地方選舉。林俊憲跟陳亭妃只能有一個選台南市長，陳亭妃的民調明顯領先，可是民進黨初選是難以預測的，因為黨中央一定會偏袒林俊憲，就會留下很多怨恨。