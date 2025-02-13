台中新光三越百貨氣爆突炸飛　1死多傷

台中新光三越百貨公司11樓、12樓美食區發生氣爆。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）台中新光三越百貨公司11樓、12樓美食區今天中午傳出氣爆，外牆破損，玻璃被爆炸威力震破，截至中午仍持續有掉落物墜至路面，據瞭解，疑似百貨公司正在進行改裝工程，因故發生氣爆，警方和消防局接獲報案，已進駐搶救，並封鎖現場。



台中市消防局表示，目前已有一名男子明顯死亡，另名女子無呼吸心跳送醫，現場仍有多名傷者，消防局已啟動重大傷亡通報，派遣多輛救護車到場，不過因正值中午，車流量多，有救護車回報仍塞在路途中。



台中新光三越13日驚傳爆炸，網友紛紛在網路上貼出照片、影片，只見其中一層外牆全數炸毀，還有民眾分享影片，現場煙霧迷漫、滿目瘡痍，傳出現場有一名女性顧客當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救中。



台中市警局表示，13日11時許，獲報台中市西屯區新光三越百貨公司疑似發生氣爆案，立即啟動交通快打警力50員到場疏散人群，並於現場指揮交通，協助消防人員進入現場救援，目前傷亡情形不明，詳細發生原因有待消防局調查。



台中消防局表示，今天11點33分位在西屯區台灣大道三段301號的新光三越百貨發生氣爆事件，派遣共計16個單位，出動各式消防車27輛、消防人員62名，民眾報案表示，疑似12樓有4名民眾被炸出，目前黎明救護車載送1名OHCA女性患者送往中港澄清醫院，人員持續搶救中。