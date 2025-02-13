台中百貨氣爆死傷嚴重　江啟臣：後續待調查

針對新光三越台中中港店氣爆事件，選區在台中的“立法院副院長”江啟臣回應媒體提問。（中評社 楊騰凱攝） “立法院副院長”江啟臣與日本山形縣議會“日台友好議員聯盟”訪團合影。（中評社 楊騰凱攝） “立法院副院長”江啟臣接見日本山形縣議會“日台友好議員聯盟”訪團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月13日電（記者 楊騰凱）新光三越台中中港店12樓今天上午發生嚴重氣爆事故，截至下午3時，已知造成4人死亡、20人輕重傷，消防人員仍在建築內部搜救。中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣表示，當前最重要的就是搶救，整起事件後續有待相關單位進行調查。



另一方面，國民黨籍台中市“立委”廖偉翔第一時間到事故現場開了2分多鐘的直播，呼籲民眾避開該路段。遭到罷免團體痛批，廖既非醫護、也不是消防人員，“是存什麼幸災樂禍的心態？”



對此，江啟臣表示，他並不清楚廖偉翔當時的狀況，此時此刻仍呼籲大家避免前往事故地點，除了救災人員，其他人不要往這區域靠近，能夠繞道就不要經過，這會讓救援工作比較順利。



江啟臣為台中市第八選區（豐原區、石岡區、新社區、東勢區、和平區）“立法委員”，也是國民黨2026台中市長選舉熱門參戰人選。



位於台中西屯區台灣大道三段的新光三越台中中港店今日上午發生氣爆，台中市消防局獲報後立即派救護人車到場，警方也派員疏散館內民眾及疏導交通。



江啟臣今日下午在“立法院”接見日本山形縣議會“日台友好議員聯盟”訪團，並於會前受訪。



江啟臣表示，台中新光三越氣爆事件造成不少傷亡，目前正全力救援當中，整個事件也要等事後調查，現在最重要的是搶救、救援，請所有市民朋友、民眾避免前往這個區域。就算要經過也要遵守交通管制，避免造成救援困擾。此時此刻只希望全力搶救，希望救災人員確保自身安全，整個事件後續還是請相關單位做清楚調查。