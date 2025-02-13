藍主委黃呂錦茹：台北市確定不推罷免王世堅

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天受訪時表示，經她建議，國民黨中央已經確定終止推動罷免民進黨台北市“立委”王世堅的後續行動，主因是王在反對大罷免的理念上是與國民黨一致的。但藍營青年發動罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶部分，若他們提出幫忙請求，市黨部“當然會協助”。黃呂直言，評估罷免雙吳的成功機率是蠻大的。



黃呂錦茹強調，如果民進黨主席賴清德不趕快終止對藍委發動的大罷免，國民黨在台北市一定會將吳思瑤與吳沛憶兩位綠委罷免。



公教軍警消聯合總會暨中國國民黨公教警消委員會今日舉辦新春聯誼活動，黃呂錦茹出席致意。她在會中接受媒體訪問時，針對大罷免議題作出以上表示。



黃呂錦茹表示，原本黨內年輕人向黨中央報告要推動罷免王世堅，獲得黨中央的默許並推動。但她知道後立即向黨中央報告要求終止，原本黨中央不同意，認為應該罷王。但她強調審視王世堅針對罷免議題的發言，其反對大罷免理念與國民黨一致，最後黨中央同意終止罷王。所以藍營在台北市只會發動罷免綠委吳思瑤、吳沛憶。



她說，藍營應該鎖定罷免的是那些沒有道理、製造罷免動亂的人，而且這波針對藍委的大罷免，應該是民進黨主席賴清德的意思。最應該被罷免的就是賴清德。因為“賴政府”拿這麼多預算，還認為行政做不下去，那就該換人執政。