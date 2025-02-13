台官方：AI暢旺　今年經濟成長率可逾3%

2025年台灣經濟成長率粗估可達3%以上。（照片：“行政院”提供） 中評社台北2月13日電（記者 鄭羿菲）台“國發會”經發處長邱秋瑩13日表示，因AI等新興科技需求持續暢旺、國際大廠持續加碼投資台灣，以及就業市場穩定等，2025年台灣經濟成長率粗估可達3%以上。全球經濟風險包括國際政經情勢的不確定，特別是美國關稅政策，將牽動未來國際經貿秩序重整。



“行政院”13日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“交通部次長”陳彥伯、“國發會副主委”高仙桂出席。



邱秋瑩在報告2025年總體經濟情勢時表示，今年全球經濟風險主要有四項：一、國際政經情勢的不確定，特別是美國關稅政策及產業移民等非關稅政策，將牽動未來國際經貿秩序重整。二、地緣政治風險潛存，中東與俄烏戰爭仍存，地緣經濟對抗下制裁、關稅、投資審查風險提高，而地緣政治衝突添增供應鏈中斷風險，全球再次面臨成本攀升壓力。三、中國大陸經濟存在下行風險。四、氣候變遷的影響，也可能增添供應鏈風險，並提升全球物價上漲的壓力。



邱秋瑩說，2024年台灣經濟成長率4.3%，主要受惠於內需暢旺與商品出口的活絡，今年主要國際機構預測台灣經濟在出口、投資與消費三大支撐下，可望維持穩定成長，預估經濟成長率可達3%以上。



邱秋瑩指出，出口方面在全球貿易量持續擴增，有助推動台灣商品出口，主力商品資通訊產品受惠於AI應用的加速普及，與手機、智慧汽車持續發展，都有助於台灣商品出口動能。



邱秋瑩表示，隨著2018年美中貿易戰爭以來，台灣調整供應鏈布局，對於中國大陸的投資已大幅下降，對美投資因科技大廠掌握布局商機，已大幅擴增。隨著對外投資的移轉，我們的出口結構也逐漸的分散。2024年我們對美國跟東協出口的合計占比已經超過對於中國大陸跟香港的出口占比，顯示全球的分散布局已有成效。