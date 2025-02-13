罷免高雄綠委第一彈　黃捷、許智傑案送件

罷免團體“高雄雙罷劫”前往中選會送件。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月13日電（記者 楊騰凱）推動罷免民進黨籍高雄市“立委”黃捷、許智傑的團體“高雄雙罷劫”今日下午帶著罷免兩位綠委的第一階段提議書共約7000份前往“中選會”送件。罷免團體強調連署書份數一定充足，要求“中選會”秉公處理。



高雄8席“立委”全是民進黨籍，這是高雄藍團罷免綠委的第一彈。



今日又有四件“立委”罷免案前往“中選會”送件，包括上午的苗栗縣無黨籍“立委”陳超明、國民黨“立委”邱鎮軍罷免案，以及下午的高雄市綠委黃捷、許智傑罷免案，大罷免潮遍地烽火。





罷免團體“高雄雙罷劫”推動罷免綠委黃捷及許智傑。黃捷為高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）“立委”，許智傑是高雄第七選區（鳳山區）“立委”。罷免團體今天載著八大箱第一階段提議書搭乘遊覽車北上，前往“中選會”送件，力拚罷免成案。



“中選會”日前宣布，截至10日共收到47件罷免案送件，其中44案為“立委”罷免案（綠委吳沛憶罷免案有2案），1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。



罷免黃捷發起人徐尚賢表示，今天北上到“中選會”送兩件罷免案的提案書，分別是民進黨籍高雄市黃捷與許智傑。許智傑的第一階段提案門檻為2936份連署書，黃捷的罷免門檻則是3137份連署書。今天我們送交給“中選會”的連署書，對兩人的罷免連署書都有約3500份，我們準備的數量絕對超過第一階段門檻，希望“中選會”可以秉公處理。

