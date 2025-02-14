林思銘：綠推罷免惡意政爭　莫低估民眾智慧

中國國民黨籍“立法委員”林思銘。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月14日電（記者 盧誠輝）綠營團體無差別的對國民黨區域“立委”發動罷免，已有約33席藍委完成第一階段連署，送進“中選會”。也被尋求罷免的中國國民黨籍“立委”林思銘接受中評社訪問表示，藍營將採精準式罷免來反制綠營的濫罷行動，針對不適任綠委與在地方專搞仇恨與對立的民進黨議員，都會積極和公民團體結合來進行反制罷免。



林思銘，新竹縣竹東客家人，東吳大學法律系學士、中國文化大學法學碩士，律師，曾連任5屆新竹縣議員。



林思銘指出，民進黨這次發動大罷免完全是政治動作，已有超過6成以上的民意，對民進黨這次發動勞民傷財的大罷免行動表示厭惡。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘這次的如意算盤恐怕會大翻車，千萬不要低估台灣民眾的智慧，大家都早已看清這就是民進黨發動的惡意政治鬥爭行為。



他提到，賴清德10日召集“五院”做院際協商，“立法院長”韓國瑜也當場表達希望賴清德能出面阻止民進黨所發動的大罷免行動，不要造成台灣社會的對立與撕裂，但賴清德根本就毫無悔意，所謂的院際協商根本只是過場，目的就是為了給韓國瑜穿小鞋，再把責任全推給國民黨。



林思銘強調，針對民進黨這次發動的大罷免，國民黨非常有信心，每一個選區都一定會團結一致來因應這次的大罷免。目前國民黨中央黨部已陸續和許多公民團體結合，針對民進黨一些專會造謠護航、完全沒表現的不適任綠委展開反制罷免。



林思銘認為，民進黨發動的是無差別性的大罷免，但國民黨則會採取精準式的反罷免措施，除了針對不適任的綠委外，對於一些在地方專搞仇恨與製造對立的民進黨議員，也會展開反制罷免。