綠罷苗栗兩藍委　邱鎮軍：增加人民對立

藍委邱鎮軍。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／綠營罷免苗栗第二選區中國國民黨籍“立委”邱鎮軍的領銜人傳出因壓力退出，最後由現年90歲的客籍作家李喬接手領銜，但他本人並未出席，僅由孫女露面代讀聲明。對此，邱鎮軍表示，李喬顯然只是民進黨的打手，且煽動苗栗第二選區連署遇到困難，只是以一貫伎倆在煽動群眾。



大罷免潮席捲全台，綠營欲在藍佔優勢的苗栗推動罷藍委受到阻力，但稍早罷免藍委陳超明、邱鎮軍的民團已赴“中選會”遞件。苗栗兩席“立委”均為國民黨籍，遭綠營無差別罷免。



國民黨籍“立委”陳超明上午出席銅鑼縣長下鄉座談會時也回應表示，罷免是民主社會中的一種選擇，對於今日向“中選會”遞交的第一階段罷免提議連署書，他表示尊重。然而這次罷免行動背後的政治操作無疑反映了民間對該行動的不滿，並且忽視了地方建設與發展的需求，抹煞了他為苗栗發展所付出的努力。



對此，邱鎮軍表示，李喬跟民進黨高層關係一向良好，顯然只是民進黨的打手。這也更加說明前幾天民進黨民代及罷免團體，針對苗栗第二選區連署遇到困難、要克服恐懼等資訊，只是以一貫伎倆在煽動群眾，增加人民之間的對立，一切都是“按照劇本演出”。



邱鎮軍以基隆市長罷免案花費推估，民進黨這次發動的大罷免，恐燒12億以上的納稅錢，造成社會成本跟動盪，絕對是全民皆輸。再加上後續引發的蝴蝶效應，換來的是停滯、空轉一年，絕對不是好事，也非全民所期待。

