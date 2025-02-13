澳門遊客魂斷台中　盧秀燕：業者須賠償

台中新光三越百貨外牆因氣爆嚴重毀損。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕勘災。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月13日電（記者 方敬為）台中新光三越百貨今天發生氣爆造成嚴重傷亡，截至下午5點已確認4人死亡、26人輕重傷，其中包括來自澳門的一家三代共7名遊客，爺爺、奶奶已罹難。中國國民黨籍台中市長盧秀燕表示，相當不捨，已請相關單位聯絡家屬，後續將要求業者須負起賠償責任。



新光三越台中店今天上午近11點半發生嚴重氣爆，根據消防局資料，氣爆發生後11點33分接獲報案、11點38分救護車趕到現場、11點44西屯消防到現場。人在附近市政府辦公的盧秀燕，第一時間也感受到“地震”威力，幾分鐘後得知是氣爆案，各局處立即啟動緊急救難機制，副市長鄭照新先趕往新光三越，盧秀燕接著趕到，隨後到醫院探視傷者，下午4點半開設防災應變中心，進行後續處置。



消防單位展開搜索救援，截至13日下午統計，氣爆已造成4人死亡、26人輕重傷，其中有來自澳門的1家7口遊客，在氣爆當下剛好路過新光三越，遭上方掉落重物砸中，家族中爺爺、奶奶罹難，另外一名2歲童傷勢嚴重送醫，生命垂危。



盧秀燕表示，當時澳門遊客1家人要去新光三越隔壁的台中大遠百，經過現場時剛好遇爆炸，台中市政府會陸續聯繫傷者家屬，也致上慰問金，更重要是要求新光三越負起賠償與醫療責任。



針對此次氣爆事件，市府都發局長李正偉表示，該局並無收到台中新光三越11、12樓室內裝修施工申請，第一優先將進行緊急救災，目前建築師、結構與土木等相關技師已進場勘檢，後續將要求業者先針對外牆帷幕危險部份作好防護措施，依規速拆除，昇降設備全面停止使用，並追究相關責任。