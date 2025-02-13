周玉蔻罵拋妻棄子判賠220萬　趙少康：全捐

針對最高法院判決周玉蔻須賠償新台幣220萬給趙少康，趙少康在臉書發文表示全捐公益。（照:趙少康臉書） 中評社台北2月13日電／媒體人周玉蔻2021年在放言傳媒及個人臉書、民視主持的節目，指前中廣董事長趙少康拋妻棄子等，趙提民事求償，“最高法院”判決周玉蔻須賠償新台幣220萬。趙少康13日回應，周玉蔻是法院認證的“造謠仔”，為了騙取點擊率和聲量，不惜違背媒體人的職業道德，換取民進黨政府的高額資源，希望此次可以給她一個教訓，220萬元會全數捐出做公益。



周玉蔻2021年在放言傳媒及臉書、民視主持的節目中，指趙少康不認骨血，拋妻棄子等，“最高法院”認為，周女言論沒有盡合理查證義務，“不認骨血”之言論與事實不符，也未有提出證據資料，民視公司片面信賴主持人周玉蔻發言而未事前查證言論來源及真實性，自有未盡合理查證義務，須與周女負連帶侵權行為損害賠償責任，判決周玉蔻及民視須連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，並移除相關言論，周玉蔻不得再發表或散布這些言論，全案確定。



趙少康今天在臉書發文指出，“周玉蔻是法院認證的造謠仔”，周玉蔻不實指控我拋妻棄子，“最高法院”今天判決定讞，她跟民視共要賠償我220萬元，並禁止再發表相關言論，尊重司法判決，感謝司法的公正性，並會將220萬元全數捐出做公益。



趙少康批評，胡亂抹黑、指控他人，早就成為周玉蔻的慣性，她一而再、再而三，靠損害他人名譽博取聲量，終會導致個人信譽失敗。除了周玉蔻，媒體也應該約束主持人，不能放任主持人利用媒體損壞他人名聲，然後兩手一攤說自己都沒有責任。



趙少康表示，在美國損害名譽是判得很重的，起碼是百倍以上，在台灣，這金額雖然算是高，但是再多都不能彌補他受到的傷害。打官司曠日費時，如今雖然勝訴，卻已經耗費極大的時間與精神損失。

