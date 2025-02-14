蔡宗佑：觀光踩線團都不放　台赤裸政治操作

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑。（中評社 資料照） 中評社高雄2月14日電（記者 蔣繼平）針對陸委會未同意福建省、上海市旅遊業者組團來台踩線，高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，民進黨政府刻意用“小兩會”卡住，目前破局後氣氛更不好，他從頭到尾認為民進黨就是不給陸客進來。連最單純的旅遊交流都不放行，完全就是操作意識形態，根本不顧民生經濟。民進黨就怕兩岸若密切交流，反中謊言就不攻自破了。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



陸委會要求福建省、上海市觀光踩線團來台一事，應先透過“小兩會”協商。大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，民進黨當局如果不撤除對兩岸旅遊的各種限制，推動更多省市大陸居民赴台旅遊恐怕無從談起。



蔡宗佑表示，大陸釋出橄欖枝，並沒有看到台灣方的善意回應，福建與上海旅遊業者踩線團要進來，都被民進黨政府極力擋在外面，踩線團頂多與業者交流及拜訪各地公會，連這種單純的旅遊交流都不放進來了，更何況其他交流項目。從頭到尾他都一直認為“民進黨執政、賴清德任內，陸客都是不會進來的”。



蔡宗佑表示，民進黨政府就是搞意識形態、反中、抗中，故意要用官方管道“小兩會”來對談，大陸怎麼可能與台灣官方對談，已經有個九二共識擺在那邊，民進黨不承認九二共識的話，兩岸就不可能會有官方對談。



蔡宗佑表示，金門、馬祖兩岸已交流熱絡，主要是金馬地理位置與福建相近，對民進黨來說沒差，民進黨主要是針對台灣本島，目前台灣媒體80%都是親綠，成天都講中國大陸不好，報導負面，加上民進黨政府的赴陸觀光禁團令、赴陸橙色警示也不可能解除，巴不得台灣民眾不要去大陸，才不會知道大陸有多進步、多發達，與在台灣接收到的訊息不一致。

