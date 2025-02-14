黃奎博：特朗普定台灣為小偷 日本在做什麽

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月14日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普2.0開局，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，美國不至於有棄台論，但要關心特朗普2.0售台軍火質量。賴清德若對兩岸有較挑釁言論，特朗普會否如拜登政府那樣比較站在台灣角度，在未來4年就很難說了。



日本首相石破茂日前訪美，又傳出最快5月訪華。黃奎博說，石破茂相較於日本前首相岸田文雄是比較務實的，面對美國總統特朗普的不可預測性，改善對中關係成為一種保險，包括東南亞國家、歐盟國家也都這麼做。



石破茂日前訪美，特朗普於白宮進行40分鐘的會談，並承諾日本將對美投資1萬億美元。在特朗普擬對半導體課高關稅後，台積電也在美國召開董事會，且台“經濟部”也由“次長”帶團赴華府溝通。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博接受中評社訪問表示，美國對日本允諾投資當然會很歡迎，石破茂對美國的態度比較像是從務實出發，現在也傳出石破茂最快5月訪中，這代表日本在應對特朗普不確定的國際政策時，改善日中關係成為一道保險。相較於台灣沒辦法有那麼大的量能，對美談判不可能佔上風，除了積極買美國商品、軍火外，看起來沒有其他政策選項。

