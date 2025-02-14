中評關注：綠有節奏操作大罷免　藍軍要謹慎

綠民團昨天再度送件罷免藍委，深藍選區苗栗兩位“立委”都被鎖定。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月14日電（記者 黃筱筠）親綠團體昨天將罷免苗栗縣兩位國民黨“立委”第一階段連署書送進“中選會”後，已高達35位區域藍委被提出罷免，距離民進黨“立法院”黨團總召柯建銘所說的“41席區域藍委全數罷免”已愈來愈近。民進黨非常有節奏在打這一戰，藍軍得更謹慎。



雖然綠民團提出罷免，最後不見得全數通過，綠營操作可謂既快又狠。昨天台中新光三越百貨公司發生氣爆，當地藍委廖先翔在附近直播狀況提醒，就被綠營側翼在網路猛打，這會升溫大罷免的氣勢。未來，民進黨一定緊盯每位藍委一舉一動，只要有任何動作就會做文章，一定猛烈追打。



綠民團發起大罷免，賴清德雖未下令黨務系統動員，賴子弟兵“立委”林俊憲一再提及第二階段罷免，黨必須要要協助，地方基層服務處也要幫忙。這形同賴不公開力挺罷免，但民進黨私下早就已經在協助，加上民進黨執政資源豐富，要協助民團罷免並非難事，也不需要真的民進黨出面。



但觀察賴清德、民進黨以及黨團都有一些動作，賴清德在中常會上播放“威廉神預言”的兩分多鐘影片，主軸緊扣“抗中”，加上黨團總召柯建銘一再將“立法院長”韓國瑜、國民黨“立院”黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨代理主席黃國昌等人列為賣台組合，就是要將大罷免升溫為“抗中保台”。而柯建銘與賴清德跟本就是互相配合，也沒有不同調的問題。



昨天民進黨“立院”黨團還將傅崐萁提供藍營候選人競選小物“修容組”，形容成為“中國出資”，要介入台灣選舉，是否涉及“國安法”，反滲透法等，因傅崐萁贈送小物，正值競選總召時，綠營質疑有涉及賄選，還要緊扣“中國出資”，未免太過於跳躍，但只要能緊密結合“抗中牌”，綠營支持者就會買單。

