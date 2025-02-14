劉大年：美擔憂被超車　特朗普對中不會手軟

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普上任後，中美貿易戰2.0吹響號角，特朗普日前宣布對中國商品加徵10%關稅，中國隨即宣布反制措施。中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年向中評社表示，美國很擔心中國會超車，連特朗普都不得不正視中國的挑戰，所以他會依循美國民主、共和兩黨的共識，對中措施不會手軟，即便中美領導人之後可能會面，情勢稍微和緩，但在貿易戰這一塊，會是在邊談邊打中進行。



劉大年，台灣大學經濟系學士、美國康乃爾大學經濟學博士。主要研究領域為國際貿易投資、區域經濟整合與產業經濟。曾參與協助台灣加入世界貿易組織（WTO）、參與APEC活動以及台灣雙邊自由貿易協定FTA之建構。



特朗普日前宣布對中國商品加徵10%關稅，這也是繼2018年美國第4次對中國加徵關稅後，相隔7年特朗普第5次調整。中國也隨即宣布反制措施，包括對美國煤炭和液化天然氣徵收15%關稅；對原油、農業機械、皮卡貨車和大排量汽車徵收10%關稅；對25種稀有金屬產品實施出口管制；更宣布對Google、Calvin Klein等公司進行調查。



劉大年接受中評社訪問時對此表示，特朗普第一任跟第二任的相同之處，就是關稅仍是他的最愛，但最大區別是，他的第一任都是針對中國，但這一任是針對全球各國，唯獨不變的是，使用的談判籌碼都是關稅。



劉大年提到，特朗普在此次總統選舉時，就頻頻拋出相當多的關稅政策，包括對中國加徵60%關稅、對所有國家加徵20%等等，現在看來他上任後，是一步一步照著這些目標在做，但如果照這種發展，部分國家肯定會發動反制，就會演變成一個全世界非常大的貿易戰，是過往幾乎沒有發生的狀況。



劉大年強調，特朗普這一任顯然將關稅手段使用更加嫻熟，包括先針對加拿大、墨西哥及中國，以非法移民和芬太尼毒品問題為由要加徵關稅，哥倫比亞則因載運移民返國，巴拿馬運河議題，以及金磚國家企圖脫離美元支付系統等等，都使用關稅策略。

