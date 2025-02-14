搶10缺額　2026北市議員換血激戰

台北市議會一隅。（中評社 資料照) 中評社台北2月14日電／台北市議會這屆除了有5名議員當選“立委”，加上涉案議員應曉薇、陳重文及陳怡君，與入獄服刑議員陳政忠、病逝議員許家蓓，可望出現10名空缺，預料議會將在2026大換血，藍綠白陣營不少新生代摩拳擦掌，打算投入選戰。



中國國民黨籍“立委”李彥秀、王鴻薇、徐巧芯及民進黨籍“立委”王世堅、吳沛憶，原為北市議員在2024年選戰當選“立委”，此外，除了涉入助理費案的民進黨陳怡君，國民黨議員應曉薇、陳重文也分別因京華城案及台智光案身陷司法風波，無黨籍議員陳政忠因宏福集團掏空案定讞遭解職，民進黨議員許家蓓則因罹癌辭世，以致議會恐出現10名缺額。



根據《中時新聞網》分析報導，由於陳怡君、應曉薇、陳重文尚未判決定讞，雖仍有參選資格，但不少選民認為3人在2026選戰岌岌可危，目前確定空出的7席，以松山、信義有3席空間最多，中正、萬華和南港、內湖區及中山、大同都各有1至2席空間。



據瞭解，國民黨內已有近20人向市黨部主委黃呂錦茹表態，有意投入2026北市議員選戰。黨內人士指出，按照過往初選制度，除了首度參選的新人有加權機制，參與協助黨內活動都有額外加分，因此在2026選戰前的大罷免活動，除了讓新人有機會能夠體驗選戰外，也是累積經驗的好時機。

