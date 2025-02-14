朱立倫主持苗栗新春團拜　地方大咖團結抗罷

國民黨苗栗縣黨部今日舉行新春團拜，展現團結氣勢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨苗栗縣黨部今日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫也親自到場向苗栗鄉親拜年，苗栗政界更是大咖齊聚，現場更聚集超過逾百位苗栗鄉親，大家話題全都聚焦在民進黨推動的全台大罷免議題，藍營多位大咖直言，國民黨會以戰止戰、絕不懼戰，充分展現團結氣勢。



苗栗兩席“立委”都是藍軍，分別是國民黨邱鎮軍、無黨籍陳超明，兩人都被綠民團提案罷免。



國民黨苗栗縣黨部今日舉行新春團拜，包括朱立倫、國民黨籍“立委”許宇甄和邱鎮軍、國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻、國民黨籍前“立委”徐志榮、苗栗縣議會議長李文斌和副議長張淑芬、國民黨籍苗栗市長余文忠、國民黨苗栗市黨部主委邱一峰和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



朱立倫表示，新春開工第一天，民進黨就搞全台大罷免，2025年的台灣就只剩下拚政治，要從年初罷到年尾，罷完了再補選，這到底是什麼樣的政黨？所謂“家和萬事興”，衹有大家和諧，台灣才能興旺。他呼籲賴清德和民進黨要多用點智慧，絕對可以化解這種惡罷的政治鬥爭，希望民進黨可以放下屠刀、立地成佛。



邱鎮軍指出，台灣現在面對民進黨鋪天蓋地的謠言，還想把總預算和大罷免綁在一起，但他認為這是兩回事。如果民進黨堅持要搞大罷免，要罷就來罷，國民黨絕對不會懼怕，國民黨也絕對不會落入民進黨所設下的圈套。

