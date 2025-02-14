台中氣爆　蔣萬安：與盧秀燕通話會全力協助

台北市長蔣萬安致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月14日電（記者 張穎齊）台中市新光三越百貨13日發生嚴重爆炸，傷亡人數截至今日上午為止，累積4死、34傷。中國國民黨籍台北市長蔣萬安14日參加台北市消防局舉辦的活動，談及氣爆，他說，要向身亡的民眾家屬致上深深的哀悼，另外他昨日第一時間已與國民黨籍台中市長盧秀燕通話，若台中有需要，台北市一定全力協助，台北市也完成百貨無預警突擊檢查，確保公共安全。



蔣萬安14日赴台北市政府參加三十華年，鳳凰涅槃—“一起”慶重生記者會，與會的有消防局長莫懷祖、衛生局長黃建華、青年局長殷瑋、國民黨籍台北市議員郭昭巖、台灣民眾黨籍台北市議員陳宥丞、松山慈祐宮董事長陳玉峰、前消防局長、前消防署副署長張博卿等。



蔣萬安表示，他雖然來參加台北市消防局30周年慶生活動，但要先向台中新光三越發生不幸的氣爆事故，向身亡的民眾以及家屬表達深深的哀悼及關心之意，他昨天下午第一時間也聯絡盧秀燕來表達台北市的關心，台中市如果有任何需要，台北市一定全力支援，他也看到盧秀燕團隊積極搶救，他們保持密切聯絡。



蔣萬安說，台北市是百貨密度最高城市，不能鬆懈，因此台北市府昨日無預警稽查百貨、夜市、餐廳美食街的瓦斯，已完成66處消安管理稽查，產業局完成46處百貨公司稽查，一切正常符合規定。若沒有施工許可而擅自進行裝修工程，依法會來開罰新台幣6萬到30萬。

