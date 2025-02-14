上海團首次未參加台北燈節　蔣萬安批陸委會

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月14日電（記者 張穎齊）因台北、上海雙城論壇所達成的共識，上海團每年都會參加台北燈節、致贈花燈，陸委會今年卻擋下上海官方申請的3次來台團體，創下首次中斷未參與的紀錄。中國國民黨籍台北市長蔣萬安14日批，這次申請的團並無踩線行程，但陸委會卻以有為由駁回，他要求陸委會說清楚。台北市府發言人殷瑋痛批，陸委會答非所問，說斷就斷，為何這麼離譜？



2025台北燈節於2日至16日展出，台北市政府循例邀請上海市官員與業者來台參觀，第一團由上海市台辦主任金梅率團，陸委會以“申請時間不足”及“上海市台辦阻撓台商返台參加海基會春酒”為由否決；第二團由上海市文旅局副局長金雷率團，陸委會以“涉及觀光交流部分，仍應經兩岸觀光小兩會討論後再進行”為由否決；第三團為燈藝師和上海旅遊業者，陸委會同意。由於上海市官員創下先例未來台參觀燈節，台北市政府便再申請第4團，邀請上海官員金雷等來台參與台北燈節閉幕式，但仍遭陸委會否決。



蔣萬安14日在台北市政府參加三十華年，鳳凰涅槃—“一起”慶重生記者會，與會的有消防局長莫懷祖、衛生局長黃建華、青年局長殷瑋、國民黨籍台北市議員郭昭巖、台灣民眾黨籍台北市議員陳右丞、松山慈祐宮董事長陳玉峰、前消防局長、前消防署副署長張博卿等。蔣萬安、殷瑋會前受訪。

