三讀後協商總預算？鍾佳濱批藍白擴權導致

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月14日電（記者 俞敦平）總預算案在“立法院”三讀通過後仍無法送交“行政院”，引發政治僵局。民主進步黨籍“立委”鍾佳濱今日受訪時強調，當前困境源於藍白合謀擴權，破壞“立法院”議事規則，導致預算案遲遲無法推進。他認為，必須透過制度重建來解決問題，並支持透過朝野協商讓預算案回歸正常軌道。



對於三讀通過後再進行協商的作法，部分藍白“立委”質疑此舉無前例可循，認為可能影響“立法院”的議事運作。對此，鍾佳濱受訪時強調，過去一年內“立法院”已發生許多“無前例”的情況，現今的困境正是因藍白合謀擴權，改變“立法院”議事規則與慣例所導致。他指出，“立法院”職權行使法及長年建立的議事規則原應確保任何重大議案都經過朝野協商再表決，然而此次總預算案在表決前未履行此程序，才導致如今的僵局。



鍾佳濱進一步表示，當前問題的根源在於制度的破壞，因此要解決問題，應回溯制度並進行重建。他強調，若藍白當初未擴權干涉“立法院”運作，就不會有今日的亂象。他強調，千金難買早知道，如今的困境正是過去擴權導致的惡果，解決之道應回歸制度改革，確保未來不再發生類似情況。此外，他呼籲既然“行政院”與“立法院長”已展現協商意願，韓國瑜應發揮智慧，透過朝野協商讓總預算案回歸正常軌道，避免制度進一步崩壞。