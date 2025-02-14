藉台中氣爆政治攻擊　藍委批青鳥毫無人性

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）台中新光三越昨發生氣爆事故，造成嚴重傷亡，不僅中國國民黨籍台中“立委”廖偉翔在現場直播引來綠營側翼猛攻。國民黨籍“立委”王鴻薇也被指控，曾提案刪除消防署消防救災業務新台幣1億元預算。王鴻薇今對此出面痛斥，許多青鳥、網路側翼趁著機會消費重大災害，以攻擊國民黨籍相關人士，根本毫無人性。



王鴻薇表示，昨天台中發生的重大災害，他們真的衷心期盼逝者安息、傷者早日康復，他們支持台中市政府早日查出爆炸的原因，要求相關單位負起責任。至於網路上的酸言酸語，包括廖偉翔受到的攻擊，還原事件當下，廖就在附近，趕到現場後，完全沒有影響任何救災，也協助宣導車輛不要靠近周邊。這些都有看不下去的義消協助出來澄清。



至於被指刪除消防預算，王鴻薇說，這事件中，有人在做毫無人性的政治攻擊，譬如國民黨台中市副市長鄭照新戴著頭盔在現場受訪，竟被網友故意改圖造謠。還有網友指控她刪除消防員的預算。事實上，今年度總預算通過之前，她就對外說明過，相關預算完全沒有被刪除。但很多青鳥、側翼卻趁著這個機會繼續消費重大災害，以攻擊國民黨籍相關人士。



王鴻薇強調，不管是攻擊她、攻擊廖偉翔，甚至醜化鄭照新，他們都覺得應該適可而止。而從日前的高雄分屍案，綠網軍造謠說藍白砍預算，導致無法挖化糞池找證據。但事實是，那棟建築物根本沒有化糞池。另外還有藝人大S因流感猝逝，網路上又造謠說藍白刪除疫苗預算，讓大家沒有流感疫苗可以施打。結果“行政院”後來緊急加購10萬劑疫苗，這些錢從哪裡來？



王鴻薇向賴清德呼籲，除了“青鳥”、“黑熊”這些綠營同溫層，網路的風向已經變了。“賴政府”針對預算遭刪凍，不斷情緒勒索、造謠，已經造成很多人的反感，太噁心了！從高雄碎屍案辦案、大S事件到台中氣爆案都說和藍白刪預算有關，這種過分的造謠，只會引起民眾反感。