民眾黨團推出第二波民生優先法案

民眾黨團14日召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團14日推出第二波民生優先法案，其中有涉台灣周邊海域多次海底電纜遭毀事件相關修法，為加強防範灰色地帶行動，將修《資恐防制法》、《電信管理法》，與讓海巡能登船檢查的《專屬經濟海域及大陸礁層法》、《兩岸人民關係條例》。另外，將修《“國防”產業發展條例》，在對美採購軍武後，落實技術移轉規範。



民眾黨公布的第二波民生優先法案包括，《勞工保險條例》、《媒體議價法》《衛星廣播電視法》、《電業法》、《農業金融法》、《人工生殖法》、《資恐防制法部分條文修正草案》、《電信管理法》、《經濟海域及大陸礁層法》、《兩岸人民關係條例》及《“國防”產業發展條例》。



民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“挺勞工、顧民生、強“國防”、護人權”民眾黨團第二波優先法案記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成、林憶君出席。



林國成表示，攸關千萬勞工的《勞工保險條例》，目前勞保基金潛藏債務高達新台幣13.2兆元，將在2031年出現負值。民眾黨團要力推勞保改革，修法讓勞保基金的“政府最終支付責任入法”，並規劃“穩定撥補”，才能解決勞保財源不足問題。



張啟楷指出，美國總統特朗普要大量輸出天然氣，代表台灣可以購買到更便宜的天然氣，台電有何理由漲電價？對於《電業法》修正，將明確規範“電力可靠度審議會”召開頻率，並要求資訊公開透明、逐年降低火力發電占比、設立電力交易所，杜絕綠電弊案。

