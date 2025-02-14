綠追打　陳宥丞：民眾黨須維持第三勢力品牌

民眾黨籍台北市議員陳宥丞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨15日舉行黨主席改選，針對黨內競爭激烈，民眾黨籍台北市議員陳宥丞向中評社表示，政黨有派系、競爭實屬正常，最重要是團結對外的選舉，民進黨與側翼自然會想見縫插針，也代表民眾黨有維持住第三勢力品牌的必要。



陳宥丞14日赴台北市政府參加三十華年，鳳凰涅槃—“一起”慶重生記者會，會後接受中評社訪問。



針對民眾黨主席競爭激烈，由前白委蔡壁如對上代理主席黃國昌。陳宥丞說，政黨有派系很正常，選舉是黨內聲音的彰顯，當選者、落選者的意見都該被彰顯出來，好的意見就該有人落實。民眾黨真正的挑戰不是內部選舉，而是外部選舉。15日結束黨主席選舉後，對外部的選戰才剛開始，民眾黨能不能站穩2026腳步、展望2028三強鼎立？關鍵都不是黨主席選舉，而是黨主席選後的選舉。



至於選舉過程中，發生蔡壁如誤傳選擇黃國昌即是選擇時代力量的文宣，出現一些紛擾，陳宥丞說，選舉時難免有擦槍走火，各黨派競爭時，常會出現牙齒咬到嘴唇的事情，很正常，最重要是癒合傷口、團結對外，外界一定會見縫插針，那對新任黨主席的挑戰就是該如何安內又攘外。



對於民進黨狂打白委吳春城的壯世代標案風波爭議，以及白委黃珊珊、林憶君在“立法院”選舉罷免法覆議案發生請假未投票的情形。



陳宥丞說，代表民眾黨有第三勢力存在價值的必要，民進黨與側翼網軍不停攻擊民眾黨，在前主席柯文哲已被他們政治迫害、禁錮後，還咬著民眾黨不放，其實也代表台灣人民繼續期待著民眾黨，民眾黨有必要維持住第三勢力的品牌。其實很多人也缺新聞看，這些風波看看就好。



陳宥丞，出生於台北市，真理大學財經法律學系學士、台灣大學“國家發展研究所”碩士生。他為黃珊珊“嫡系子弟兵”，擔任黃珊珊助理長達24年，台北市第二選舉區（內湖、南港）議員，曾任民眾黨發言人、民眾黨台北市黨部副主委、民眾黨台北市議會黨團總召等。

