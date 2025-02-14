台八大工商團體春節聯誼　期許兩岸交流

2025年八大工商團體舉行春節聯誼“金蛇耀工商”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月14日電（記者 鄭羿菲）2025年八大工商團體春節聯誼“金蛇耀工商”14日下午登場，除了賴清德將出席外，有逾450位工商界代表出席熱鬧慶新年。今年全球經貿版圖面對美國政治新局變化等挑戰，台灣電價也面臨調漲壓力，商業總會期許能朝向穩定、商業全球布局、家和及高度等4方向前進。



針對兩岸關係，工商團體期盼兩岸良性互動，人民和經貿和平交流。兩岸和平穩定可以讓台灣工商界走得更好更遠；和平穩定可以讓全世界到台灣來投資。商總理事長許舒博強調，兩岸要盡快恢復交流，才會有後續談判，為全民增進福祉。



2025年八大工商團體春節聯會14日下午2點半於台北市福華飯店登場，這是疫後恢復實體舉辦的第2年，由商業總會舉辦，在賴清德、商總理事長許舒博致詞後，將有新春團拜、祈福儀式，及聯誼茶會，



商總理事長許舒博、工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、對外貿易發展協會董事長黃志芳等台灣八大工商領袖都將出席。