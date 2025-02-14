邱鎮軍：綠想架空“立法院”　藍絕不妥協

邱鎮軍強調面對民進黨發動的大罷免，國民黨絕對不會妥協。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨苗栗縣黨部今日舉行新春團拜，昨日剛被綠營送交第一階段罷免提議連署申請的國民黨籍“立委”邱鎮軍表示，台灣現在最大的問題是，“立法院”通過的法案到底有沒有算數？民進黨想藉由大罷免來架空“立法院”，但空前團結的國民黨不會妥協，絕對不能讓綠營因此得逞。



國民黨苗栗縣黨部今日舉行新春團拜，包括邱鎮軍、國民黨主席朱立倫、國民黨籍“立委”許宇甄、國民黨籍前苗栗縣長劉政鴻、國民黨籍前“立委”徐志榮、苗栗縣議會議長李文斌和副議長張淑芬、國民黨籍苗栗市長余文忠、國民黨苗栗市黨部主委邱一峰和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



邱鎮軍致詞時一開場就自嘲說，昨天他也搭上大罷免的第三班列車，他也在黨團跟同仁自我挖苦說“抱歉，我來晚了”，因為大家本來就是同在一條船上的人，國民黨“立院”黨團這次是空前的團結，絕對沒有人會為了個人利益而去妥協。



邱鎮軍指出，總預算案是由國民黨和台灣民眾黨團一起合作，每一筆預算都是經過非常認真的討論和審核，如果今天民進黨想退回總預算就退回，那不就代表藍白兩黨都在亂來嗎？所以總預算案絕對不能退回，但“行政院”可以針對窒礙難行的部分和在野黨溝通，這些都是大家可以協調的部分，這樣才是正常民主運作的機制。

