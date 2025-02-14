黨主席選後拜訪蔡壁如？黃國昌：舊政治俗套

民眾黨代理主席、立法院黨團總召黃國昌受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月14日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席補選明天投票，今天移師高雄舉辦第二場政見會，今天剛好是情人節，外界關注選後是否敵人變朋友。針對選後是否會拜訪對手前白委蔡壁如，民眾黨代理主席、“立法院”黨團總召黃國昌受訪表示，黨內溝通機制非常暢通，有些舊政治的俗套大家不要太拘泥



民眾黨15日將舉辦黨主席補選投票，14日下午2時在高雄展覽館舉辦“第二屆黨主席補選第二場政見發表會”，除了候選人政見發表，也開放150名黨員報名參加並增加黨員提問環節，過程不開放但透過“民眾之聲”全程轉播。會前也安排媒體聯訪。



黃國昌今天穿深色西裝、打淺藍色領帶，並別上青天白日旗與KP胸章現身。針對媒體提問2026選舉布局及是否有可能到高雄參選市長？黃國昌表示，2026年選舉布局，民眾黨接下來會啟動黨內溝通程序，從中央黨部到地方黨部上下一心，所有布局都是全台布局，不會針對單一縣市，也不會提早掀底牌。



黃國昌表示，他向大家承諾，地方選舉、六都選舉，民眾黨不會缺席，乃至六都到各縣市都希望成立黨團，強化整個黨跟台灣縣市的連結，為台灣扶植更多的人才。

