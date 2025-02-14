誤傳暗諷黃國昌的圖卡掀波　蔡壁如道歉

前白委蔡壁如受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月14日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席補選明天投票，由民眾黨代理主席、“立法院”黨團總召黃國昌，前白委蔡壁如進行角逐。民眾黨今天移師高雄舉辦第二場政見會，會前聯訪時，蔡壁如回應日前誤傳象徵時代力量借屍還魂圖卡事件是她的失誤並道歉，但蔡突然提到若時代力量前“立委”陳椒華要來民眾黨幫忙，她是樂觀其成。



至於選後拜會黃國昌？蔡壁如表示，一定會的。



民眾黨15日將舉辦黨主席補選投票，14日下午2時在高雄展覽館舉辦“第二屆黨主席補選第二場政見發表會”，除了候選人政見發表，也開放150名黨員報名參加並增加黨員提問環節，過程不開放但透過“民眾之聲”全程轉播。會前也安排媒體聯訪。



蔡壁如今天穿淺色上衣外套搭配深色牛仔褲，在團隊成員陪同下現身。針對日前在媒體群組誤傳一張象徵時代力量會在民眾黨“借屍還魂”的圖檔及“2/15是顏色的選擇”，引起討論。蔡壁如表示，字句與圖卡真的是誤傳，本來要傳到顧問群，卻誤傳到媒體群，因為兩個群組圖示剛好都是一樣的。



蔡壁如突然提到，陳椒華若要來民眾黨幫忙，她是樂觀其成，因為兩人過去有密切合作，也關注環境、動保議題，也都是有執行力的“立法委員”。



是否擔憂黨內反彈大會影響選情？蔡壁如表示，這是她的失誤，她也要為這個失誤道歉，至於是否送中評會，她尊重每個人的決定。另外，對於白委吳春城近期壯世代爭議頻傳，蔡壁如說，民眾黨要正式面對這樣的議題，面對問題就是解決問題，請吳說明，這件事才需要送中評會。



媒體也提問2026高雄市長選戰會合作或推派人選或親自參選？蔡壁如表示，高雄市長選舉目前非常熱鬧，民進黨要選的人都浮出檯面，國民黨應該已定於一尊，藍委柯志恩也勤走地方。高雄市長補選，若她當選主席，會啟動提名機制，首先尊重地方黨部主委意見，再進到黨中央討論，提名有一定機制程序，配合黨機制來走。