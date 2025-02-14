美補貼台積電生變？路透曝特朗普不認帳

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北2月14日電／《路透社》引述兩位知情人士消息指出，白宮正準備重新修改美國《晶片法案》( U.S. CHIPS and Science Act )的補助條件，並暗示將延後部分即將到期的半導體業者補貼案件進行撥款。報導指出，目前特朗普正在審查這些專案，計劃評估和改變目前要求後，重新談判部分交易，但不清楚可能出現變化的程度和影響範圍，也不清楚政府是否已經採取行動。



報導表示，上述知情人士說，特朗普政府正在審查依據2022年晶片和科學法獲得撥款的計劃，該法案原先的目標是透過390億美元的補貼方案，藉以提振美國國內半導體生產。目前主要獲得補貼的半導體廠商，包括美國英特爾(Intel)、美光( Micron)、台灣台積電(TSMC)、韓國三星(Samsung)等。



台灣環球晶(Global Wafers)發言人彭欣瑜在給路透的一份聲明中表示，“晶片法案項目辦公室告訴我們，目前正在審查所有晶片法案直接資助協議的某些與特朗普總統政策不一致的條件。不過尚未直接接到華府有關其撥款條件或條款有任何變化的通知。”



環球晶原定獲得美國政府4.06億美元的撥款，用於德州和密蘇里州的工廠。目前，環球晶衹有在2025年下半年實現特定達里程碑後，才能獲得補貼。



而台積電則表示，根據協議的目標條款，在特朗普新政府上台之前，台積電已收到15億美元的《晶片法案》撥款。



熟知內情的人士表示，特朗普政府對晶片法附加的諸多條款表示憂慮，其中包括前拜登政府的新增要求，例如獲得補貼的企業須雇用工會勞工建造工廠，並提供負擔得起的員工托育服務。



特朗普政府對企業在接受晶片法補助後，隨即宣布在中國進行重大海外擴張計劃的現象感到失望。晶片法允許企業在中國大陸進行一定規模的投資。



舉例來說，英特爾在2024年3月獲得大量晶片法補助後，立即於當年10月宣布要在中國大陸投資3億美元建造組裝測試廠。英特爾、台積電、三星電子和 SK 海力士等晶片法的重點補助對象，均在中國大陸設有大型製造廠。



英特爾揭露，其晶片法補助計劃已撥款2次，總金額22億美元。