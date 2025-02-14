紐時曝台積電和特朗普政府談過了　收效甚微

美國總統特朗普。（照:Ｘ社群） 中評社台北2月14日電／美國總統特朗普上任後，祭出“對等關稅”，拉開全球貿易戰的新戰線，引發全球矚目。根據《紐約時報》13日報導指出，在特朗普第二任期開始，新政府不再聚焦雙方共同的民主理想，台美關係變得更不確定，更以交易性作為導向，特朗普指責台灣在自身安全上投入太少，並在半導體製造業中取得了不公平的主導地位，而台灣亟思應對特朗普關稅政策、華府的變化。



對於特朗普昨天再批台灣搶美國晶片生意，“如果不把生意帶回來，我們會很不高興”。紐時也透露，根據幾位不願具名的人士表示，今年1月台積電的主管已和特朗普提名的商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）進行會談。另外，台灣官員多次試圖與特朗普陣營核心人物建立關係，卻收效甚微。



該篇報導提到，面對日益增加、更以交易性為導向的台美關係，台灣官員曾訪美，並攜帶詳細列出台灣軍事支出的圖表進行說明，也提出台灣可以與美國企業在天然氣等領域達成新交易，同時也努力闡述台灣半導體製造業對於美國利益的重要性。



另外，該篇報導也提到華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）直言，“我認為台灣只是說服自己與美國關係良好，在國會有許多盟友能幫助台灣安然度過變局”、“但是當特朗普近期發表這些言論時，對台灣無疑是一記警鐘，因無法預測接下來會發生什麼事情”。



而該報導更指出，全球各國都在適應特朗普強硬的政策作風，而台灣幾乎主要軍事裝備都均仰賴美國供應，因此利害影響更是深，再加上華府對台灣提供的政治支持，也對台灣抵禦中國大陸壓力有著至關重要的作用。



即便特朗普最終不會徵收關稅，台灣也會在其他問題上，面臨來自特朗普政府的更多壓力，包括台灣對美國的貿易順差，根據美國的數據，去年台灣對美順差攀升至創紀錄的740億美元，且儘管台灣已經向美國採購價值數十億美元的軍事裝備，但交付情況嚴重延宕，而華府許多人士都認為台灣的軍事開支和軍事準備不足。



該報導並透露，根據幾位不願具名的人士表示，今年1月台積電的主管已和特朗普提名的商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）進行了會談。另外，台灣官員多次試圖與特朗普陣營核心人物建立關係，卻收效甚微，目前仍寄望於對華強硬派人士國務卿盧比歐與國安顧問瓦爾茲兩人的堅定支持；而一些在特朗普政府第一任期內，強烈支持台灣的前官員沒有進入新政府，如前國務卿蓬佩奧，因此前美國中情局（CIA）中國大陸高級分析師強生直言，“一些對台灣問題上屬於強硬鷹派的人士被排除在外，已經說明了一切”、“看起來台灣似乎押錯了寶”。