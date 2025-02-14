特朗普進逼重創台股　賴清德籲企業團結面對

八大工商團體14日下午2點舉辦春節聯誼會，賴清德親自出席向工商大老祝賀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月14日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普昨日再度點名台灣搶走晶片生意，揚言要把生意拿回來，讓台灣工商界憂心。賴清德14日上午主持“國安”高層會議，下午出席八大工商團體春節聯誼會，呼籲企業一同團結面對，無論是對美採購、投資，台灣都是有條件的。他也強調，台灣固然有半導體產業的優勢，但半導體製作是“全球資產”，盼與民主陣營共同合作。



特朗普點名台灣搶走晶片生意，並傳出美國將要求台積電與英特爾合組公司，被認為台積電技術有外洩可能，連日來使英特爾股價大漲逾3成，台積電則跌跌不休。台積電股價14日下跌30元（2.75%），以1060作收，連累台股下挫246點（1.05%），以23152作收。



2025年八大工商團體春節聯誼會“金蛇耀工商”14日下午2點半於台北市福華飯店登場，由商業總會主辦，出席者包括賴清德、“外交部長”林佳龍、“勞動部長”洪申翰、商總理事長許舒博、工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、對外貿易發展協會董事長黃志芳，及逾450位工商界代表都出席。



賴清德表示，特朗普上任後積極推出許多政策，包括許多國家都受到影響，也因此他今天主持就任後受度的“國安會議”，面對新情勢、特朗普提出的種種策略，我們務必站穩立場、沉著因應、謀定而後動。



賴清德說，這不單純是企業的問題，是政府跟企業要共同團結面對，政府會跟企業好好溝通、聽取企業各種困難，也希望政府能集合企業力量展現台灣的“國力”，不管是對美國進行採購，或是對美國進行投資，其實我們是有這個條件的。到2024年止，台灣對美投資超過1000億美元，也創造近40萬個工作機會。



賴清德指出，美國政府關切台灣的半導體產業，半導體產業基本上是一個生態鏈，不是衹有單一企業而已，在這個生態鏈中，美國負責研發、設計，甚至是設備、材料等，日本則掌握材料與設備，荷蘭也掌握設備，而台灣負責晶圓製造，這是一個共同體。若就半導體供應鏈的利益分配來講，美國反而獲利最多。



賴清德強調，固然台灣有半導體產業的優勢，但這也是台灣對全球下一個世代經濟繁榮發展的責任，半導體製造是全球資產，他非常希望台、美還有民主陣營共同合作，因此他今天也首度提出一個全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，一起來解決各國面臨半導體的問題，也團結半導體生態鏈的各個國家的力量，發揮最大力量、創造更大利益，支持全球進一步繁榮發展。