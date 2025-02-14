電電公會李詩欽：技術往前走就不怕外流

台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月14日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普昨日再度點名台灣搶走晶片生意，揚言要把生意拿回來。台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽14日表示，台灣的晶片製造是整個產業供應鏈的一環，應該穩住腳步，持續加強貢獻自己負責的部分，雖然擔心是一定會擔心的，但整個供應鏈各個環節都可能會有其他同樣的問題。



媒體追問，會不會擔心台灣技術外流？李詩欽說，技術是要往前走的，更好的技術我們要更快地去掌握，我們也要留一些空間，給其他在全球扮演角色的各個產業，讓他們扮演一定的角色，只要我們的技術往前走，就不怕技術外流，而是技術分享，共謀更好、更大的利益。



特朗普13日宣布“對等關稅”計劃，在對媒體談話時，再度點名台灣搶走晶片生意，美國曾有英特爾（Intel），但這一切都被奪走。我們希望把這些生意拿回來，希望它們回到美國。如果他們不把生意帶回來，我們會很不高興。



2025年八大工商團體春節聯誼會“金蛇耀工商”14日下午2點半於台北市福華飯店登場，這是疫後恢復實體舉辦的第2年，由商業總會舉辦，賴清德、“外交部長”林佳龍、“勞動部長”洪申翰、商總理事長許舒博、工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、對外貿易發展協會董事長黃志芳，及逾450位工商界代表都出席。



針對特朗普端出許多關稅政策，李詩欽表示，從電電公會負責台灣電子資通訊產業的整個產業鏈來講，我們希望能多增加對美投資，當然整個產業鏈要去需要比較長的時間，所以應該是幾個比較大型以美國為市場，或以北美市場為主的這些產業增加對美投資，這點我們希望大家共同商議，希望電電公會的會員企業能來促成。



李詩欽說，對美投資設廠考量的不只是成本而已，還要考慮提供市場的貢獻度，在增加貢獻度的過程，提升我們的競爭優勢，我們現在希望在全球扮演的角色中，不能只關注最低的成本。