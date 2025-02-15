江和樹：白助藍反罷免　但不介入罷綠委

民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月15日電（記者 方敬為）台灣民眾黨代理主席黃國昌發起“掃除綠衛兵”行動，募集志工反制民進黨的全台藍委大罷免，已有800多人報名，民眾黨中央委員、台中市黨部主委江和樹接受中評社訪問表示，台中的志工人數占比高達30%，因為台中地方經營扎實，未來的策略主要會是動員投下不同意罷免票，保住藍營友軍，但不會主動介入或幫忙藍營罷免綠委。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘公開號召改選“立院正副院長”及罷免41席區域藍委後，全台各地罷免連署動起來，國民黨展開反制，將鎖定部分區域綠委推動罷免連署，民眾黨也加入戰局，黃國昌號召“掃除綠衛兵”志工，投入反罷免，黨中央統計報名志工人數已達800人。



針對反罷免志工的運用策略，江和樹表示，以台中的情況來說，反罷免志工會在比較危險的選區運作，最主要的功能就是在罷免二階段連署成案並進入投票階段時，發動選區內的民眾黨支持者集中火力投下不同意罷免票，其他風險較低的選區，可能就不會太過著力，當然還會再看各種情勢的發展，做滾動式調整因應。



江和樹透露，之前黨中央有針對反罷免志工召開訓練會議，他有報告台中市的狀況，目前台中6席區域藍委，評估風險最高的就是第六選區的羅廷瑋，觀察所有選區的罷免連署情形，第六選區的組織程度最強，甚至已聽聞連第二階段連署人數門檻都達標，所以預期羅廷瑋會是白營在台中反罷免全力協助的對象。



江和樹分析，台中的罷免藍委行動雖然走得很快，但其實大多數的選區都很難成氣候，有的甚至連第二階段連署人數門檻要達標都很不容易，例如，第五選區的黃健豪當初勝選票數差距懸殊，加上該選區的選民結構偏藍，被罷免的風險性相對低；第四選區廖偉翔本身仇恨值並不高，加上選區的性質偏都會區，高樓林立，選民投票意願不高，屆時藍綠要動員對決，在缺乏仇恨值驅動的情況下，不易被罷免；其他原縣區的藍委更不用說，地方派系實力相當堅強。

