藍委：軍事預算調至GDP3%無法滿足特朗普

藍委李彥秀。（中評社 資料照) 中評社台北2月14日電／為因應美國特朗普總統提出一波波關稅貿易戰的威脅，賴清德14日上午召開“國安”高層會議，並定調“國防”預算要達到GDP的3%。中國國民黨籍“立委”李彥秀指出，去年底，“國防部長”顧立雄才在“立院”直言“國防”預算無法設定達到GDP的3%，不排除2027年以後，才會編列特別預算採購裝備。結果特朗普發文預告將提出“對等關稅”計劃，賴清德就定調3%，但這恐怕遠不及特朗普的目標，在野黨支持“國防”，但也須多溝通，另交貨嚴重延宕的軍品也應督促美方速交貨。



李彥秀指出，去年11月中，台灣“央行”總裁楊金龍就預警台美貿易順差的嚴重性，並且建議政府要擴大對美國糧食、能源以及軍品的採購，以縮小台美貿易順差。但是台灣2350萬人能吃多少“黃小玉”？台灣的能源採購原本就有“外交”考量，全部改向美國採購，更有“外交”與戰略安全疑慮。



李彥秀說，而編列特別預讓“國防”預算達到GDP百分之3，就成為賴清德手上為數不多，但是“簡單、粗暴、好用”的籌碼。不過今年度“國防”預算編列4760億新台幣，占GDP比重百分之2.45%，要達到3%以上水準，就必須再編列至少1100億新台幣的特別預算。



李彥秀另表示，懷璧其罪，人工智慧與晶片爆發性的成長，台灣去年對美出超739億美元，不僅再創歷史新高，而且成長幅度超過八成，居美國主要貿易夥伴之冠，出超金額更排名世界第六。顯然，繼加拿大、墨西哥、中國大陸之後，台灣也難以倖免，拜登政府時期“威權擴張”與“民主聯盟”的經濟戰略為之丕變。但“經濟部長”郭智輝卻始終都在狀況外，一下子說開徵關稅對台灣反而有利，一下子又要協助廠商移美，終於逼得賴清德親自出馬召開“國安”高層會議。



李彥秀提醒民進黨政府。第一，在野黨絕對支持向美國採購必需的軍品，但是編列特別預算還是要考量整體財政狀況，與在野黨的溝通更不能少；第二，“國防”預算提高到GDP百分之3，恐怕遠不及特朗普的目標，競選期間特朗普曾開出台灣要將“國防”預算提高到GDP百分之10的驚人數字；第三，除了採買台灣真正需要的軍品外，對於目前交貨嚴重延宕的反裝甲飛彈、滑翔炸彈，以及F-16V戰機等軍品，也應該積極向美方爭取儘速交貨。



藍委許宇甄質疑，從賴清德會後發表談話來看，主軸放在加強台美關係、提高軍費、加強“抗中”，感覺是在呼應大罷免，看不出要怎麼協助高科技產業應對特朗普加稅大變局。且為了因應特朗普要求，要讓“國防”預算規模達到GDP3%，如此一來，“賴政府”今年須提出至少1600億元的特別預算才夠，錢要從哪裡來？要從去年超徵的稅收來支應嗎？雖然去年稅收超徵5283億元，但應以照顧民眾為優先，有餘裕才能拿來買武器。