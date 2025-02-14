賴清德蒞工商團體聯誼　商總籲穩定兩岸交流

商總理事長許舒博致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月14日電（記者 鄭羿菲）賴清德14日下午參加2025年八大工商團體春節聯誼會，主辦的商總理事長許舒博以“穩定”為主軸，當著賴清德的面表達，工商界需要穩定的國際局勢、穩定的台美關係、穩定的兩岸交流、穩定的能源供給、穩定的經貿政策。台灣內部政局也需要穩定，家和才能萬事興，相信賴清德可以運用更柔軟的身段化解，工商界衷心期盼朝野和諧。



2025年八大工商團體春節聯誼會“金蛇耀工商”14日下午2點半於台北市福華飯店登場，這是疫後恢復實體舉辦的第2年，由商業總會舉辦，賴清德、“外交部長”林佳龍、“勞動部長”洪申翰、商總理事長許舒博、工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、對外貿易發展協會董事長黃志芳，及逾450位工商界代表都出席。



許舒博致辭時表示，我們都知道目前國際局勢非常不穩定，工商業界是最敏感的，除了需要國際局勢穩定外，也需要台美關係的穩定，早上我們聽到特朗普的說辭，讓我們嚇一跳，若將來台積電整個離開台灣，真的是一大隱憂。



許舒博說，第三個穩定可能要思考兩岸交流的穩定，尤其是兩岸觀光的這塊，到現在還沒有很積極地讓旅遊業能夠穩定安心，我們的觀光產業還是非常的慘。第四個穩定則是能源供給的穩定，這是我們非常擔憂的。



許舒博指出，政府若沒有撥補台電新台幣1000億元，是不是會造成電價上漲，將來產生的影響可能是物價高升，這是一般民眾沒辦法接受的。另外，產業界一直在思考能源是否多元化的問題，台灣可能沒辦法衹有綠能供應台灣所需的能源，連大宗產油國的阿拉伯聯合酋長國都有核能廠，核能發電占比25%，連阿拉伯都需要有不同的能源配比，更何況是台灣。第五個穩定是希望一個穩定的環境，也就是經貿政策的穩定，

