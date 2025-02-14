澳門罹難者家屬抵台　新光三越：專人陪同

台中市新光三越百貨公司外觀一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月14日電（記者 方敬為）台中市新光三越百貨13日發生爆炸案，造成4人亡、34輕重傷，新光三越今天下午發布最新聲明，提到澳門來台的罹難者的家屬，已安排專人全程陪同，並持續關心兩名不幸罹難的同仁家屬，另外設立意外事件受害人專線，專人受理提供必要的支援與協助。



澳門鄧姓一家７人包括85歲沈姓曾祖母、第二代的56歲祖父鄧偉彪、58歲祖母盧金開、第三代30歲鄧姓兒子與其31歲葉姓妻子及2歲鄧姓女兒，以及另位第三代24歲鄧姓兒子。來台旅遊5天，本來14日就要返回澳門，未料遭遇意外，第二代祖父母雙亡，另5人則是輕重傷。



據報導，澳門家屬今日低調來台，下午檢察官相驗鄧家2人遺體，澳門紅十字會2名人員也到場協助，結束後不發一語離去。



聲明全文如下：



新光三越全力投入台中店意外事件善後 持續關懷罹難者家屬與同仁。針對台中中港店意外事件，新光三越深感悲痛，全力投入善後工作。



對於澳門來台的罹難者家屬，新光三越已安排專人全程陪同，自2月14日上午9點起於桃園機場接機，並協助處理來台期間的各項事宜，確保家屬能獲得最完善的照顧與支持。同時，新光三越也持續關懷兩名不幸罹難的同仁家屬。



為妥善處理本次事件，新光三越已啟動緊急機制，針對傷者及罹難者家屬安排專人協助，並 於傷者所處醫院，包括：台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專 責同仁確保醫療、安置及相關後續事宜。



新光三越第一時間已成立緊急應變小組，持續全力投入相關善後工作。為確保受影響的顧客、 員工及品牌夥伴能夠獲得即時協助，新光三越已設立“新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011”，提供即時諮詢與後續追蹤服務。



該專線於每日 10：00 至 18：00 由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能夠得到妥善處理。 新光三越以“人”為核心，全力做好後續處理工作。新光三越再次向罹難者及家屬表達最深的哀悼，並盡力提供一切必要的支援。