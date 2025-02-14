民眾黨政見會　黃國昌蔡壁如爭誰是正宗傳人

民眾黨主席補選高雄場政見會前進行合影。（圖：民眾黨直播） 中評社高雄2月14日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席補選明天投票，由民眾黨代理主席、“立法院”黨團總召黃國昌，前白委蔡壁如進行角逐。民眾黨今天下午移師高雄舉辦第二場政見會，臉書更向小草們宣傳“情人節來看政見會直播”，而黃國昌、蔡壁如政見會上相敬如賓，台下刻意錯開零互動，發表政見則是爭誰才是“柯文哲正宗傳人”，各自出招爭認同。



民眾黨15日將舉辦黨主席補選投票，14日下午2時在高雄展覽館舉辦“第二屆黨主席補選第二場政見發表會”，除了候選人政見發表，也開放150名黨員報名參加並增加黨員提問環節，過程不開放但透過“民眾之聲”全程轉播。民眾黨臉書還上傳影片宣傳“情人節要做啥？來看政見發表會”。



政見會開始前與結束，都由選委會主任監察員林富男在台上拉著黃國昌、蔡壁如一起握手合影，展現團結。黃國昌與蔡壁如則是行禮如儀、相敬如賓，台上大方擺拍，台下則沒有太多互動，會前安排聯訪也巧妙錯開，完全沒有碰面，離場時也是各走各的路。



民眾黨在情人節當天舉辦政見會，外界關注黃國昌與蔡壁如在隔天選後到底能否“化敵為友”，但是否選後碰面？蔡壁如說一定要，黃國昌則說不要拘泥舊政治文化，看來仍給了軟釘子。



蔡壁如一開場就火力全開，直指大家都說黃國昌是柯文哲指定的接班人，但黃有什麼資格談論傳承？她參選不是為了自己，而是為了想要成全民眾黨。她也感性喊話，從不覺得“黨主席非我不可”、“柯文哲回來我就辭”，補選是民眾黨的重生契機，不該一言堂，百家爭鳴代表大家對黨的期待。



黃國昌上陣時從2年前夏天第一次與柯文哲相遇時談起，當時與柯文哲主席簽下合作備忘錄時，沒有一分一秒想過今天有必要站在這個地方。黃更提到去年8月30日，他與全體民眾黨同志們被迫在一夕之間快速成長，被迫承擔起從來沒有想過應該要去面對的責任，並喊話“民眾黨的未來，就在我們每一個人的手上”。



至於黨務發展政策面，蔡壁如再度重申“大和解2.0”的主張，並強調落實前主席柯文哲訂下的“兩年條款”制度，也就是不分區“立委”任期過半後將換下一批人；黃國昌則續轟民進黨政府只想拔掉“國會”監督的牙齒，“2028年要把賴清德拉下來”。