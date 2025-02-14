韓國瑜18日召集朝野協商討論總預算案

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月14日電／朝野因總預算案紛爭未解，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商2025年度政府總預算後續相關處理事宜。



政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。“行政院”13日晚間表示，“行政院長”卓榮泰與韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出“立院”前能舉行朝野協商。“立院”隨後發布新聞稿指出，稍早已收到民進黨“立法院”黨團來函，韓國瑜將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。



韓國瑜今天發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商2025年度“中央政府”總預算後續相關處理事宜。



對於要協商總預算後續相關處理事宜，國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇表示，“立法院”是合議制，總預算案已由全體“立委”經“立法院”會三讀通過，不可能在朝野協商時，僅由幾名黨團幹部就能夠修改、更動三讀通過的結果。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌則說，黨團對協商毫無所悉也非常驚訝，三讀通過的總預算如何協商，沒有前例且讓人困惑，黨團將發函給“立法院”請求釋疑。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤指出，雖然三讀通過的議案要有所轉圜或調整，在法制面上存在巨大困難，但民進黨團不會放棄，希望與在野黨一起促成，也希望各黨不要預設前提、開誠布公談出共識。