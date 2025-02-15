雷倩語中評：美國大象轉身　台灣小心被踩死

婦聯會主委雷倩接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普近日宣布對多國課徵對等關稅，尤其點名台灣搶走美國的晶片生意，賴清德14日上午召集“國安”高層會議提出因應。中華婦女聯合會主任委員雷倩向中評社表示，台灣對美國談判三大武器，包括對美軍購、台積電、民主價值同盟，目前看來都不夠回應特朗普讓美國再次偉大的需求。



雷倩認為，賴清德現在手上完全沒有籌碼來應付美國的要求，只能退讓再退讓，尤其民進黨執政至今9年多，單邊押寶美國，如果美國還是民主黨執政，所謂的民主價值同盟，可能還可以向美國換一些東西，但現在的特朗普不吃這一套，美國如一隻大象，正在180度大轉身，台灣像旁邊的小草或者是老鼠，統統都可能被踩死。



雷倩是美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司總公司副總裁、信心希望聯盟主席、金門酒廠實業董事長、台灣霸菱投資股份有限公司董事長等。



為因應美國新政，賴清德14日上午召開“國安”高層會議後表示，新的一年將優先推動3大工作，首先是透過編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP 3%以上目標；持續推動“國安”法制改革，擴大“國安”網建置；強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

