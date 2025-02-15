邱一峰：苗栗藍委努力打拚卻被罷　藍不畏戰

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月15日電（記者 盧誠輝）民進黨在全台發動大罷免，苗栗選出的中國國民黨籍“立法委員”邱鎮軍、無黨籍“立委”陳超明第一階段罷免連署也都已被送件。國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰接受中評社訪問表示，針對綠營毫無道理的惡罷行動，藍營將積極展開反制惡罷行動，若民進黨堅持要繼續這樣惡罷下去，國民黨將以戰止戰，絕不畏戰。



邱一峰，廈門大學公共管理博士班、中山大學政治研究所，父親為國民黨前新竹縣長邱鏡淳，曾擔任國民黨20全中央委員、青年志工協會總會長，2023年開始接任國民黨苗栗縣黨部主委。



邱一峰指出，民進黨對陳超明和邱鎮軍提出罷免是一場不平等的戰爭，因為陳超明在2024選舉的得票率近57%、邱鎮軍的得票率也有55%，但綠營現在卻想用25%的選票就想推翻兩人當選“立委”的事實，以及兩人為民服務的責任，這根本就已違背信賴保護原則。



他提到，苗栗是一個富而好禮、兢兢業業、大家都很勤奮的地方，不論是無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌或各級民意代表都非常努力為苗栗這塊土地打拚，尤其是陳超明光是去年就替苗栗縣爭取了新台幣19億元的預算，邱鎮軍擔任“立委”第一年也已爭取為苗栗縣爭取到12億元，兩人加起來至少為苗栗縣庫多爭取到32億元的收入。



邱一峰提到，現在所謂的公民團體在全台發起的罷免連署行動，其實根本就是綠營在幕後操作的惡霸行動，相信只要是明眼人都看得出來，這點大家都心知肚明。但他仍呼籲民進黨應儘快懸崖勒馬、停止惡罷，大家應以和為貴，一起努力向前為苗栗縣一起打拚。



他強調，但現在既然綠營在苗栗兩個選出的第一階段罷免提議連署都已送件，國民黨苗栗縣黨部也絕對不會坐視不管，目前已鎖定和綠營密切配合惡罷連署且仇恨值超高的無黨籍苗栗縣議員曾玟學發起反制措施，目前罷免曾玟學的連署書收件非常踴躍，預計近日就會達到第一階段罷免提議連署門檻送件。



邱一峰說，國民黨苗栗縣黨部未來會和陳超明與邱鎮軍保持密切聯繫與合作，也會積極展開各項反制惡罷手段，國民黨絕對不會畏戰也不懼戰，若民進黨堅持要這樣繼續惡罷下去，國民黨也只好以戰止戰，這樣才能還給苗栗和台灣一個乾淨的政治空間。