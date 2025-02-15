中評觀察：特朗普風暴襲台　比晶片更大危機

賴清德昨日出席2025年八大工商團體春節聯誼會，台灣工商業高度關心美國關稅戰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月15日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普再度點名台灣搶走美國晶片生意，台股與台積電股價因傳出美國恐強迫技轉英特爾而連續下挫。這還只是台灣最近的挑戰之一，美俄領導人同意開始烏俄停戰談判，烏克蘭卻被甩開，更是台灣未來可見的潛在危機。



特朗普13日再提對晶片課徵關稅，挑明台灣“如果不把生意帶回來，我們會很不高興”。賴清德14日上午立馬召開高層會議因應，強調台灣將擴大對美投資與採購，將以“全球半導體民主供應鏈夥伴倡議”，與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性且多元化的半導體供應。



對於特朗普要求台積電“回到美國”，賴清德沒明確表態。商總理事長許舒博受訪認為，“台積電若出走會把供應鏈都帶走，對台灣很不利，寧可讓美國加關稅，反正台積電可轉嫁出去。”台灣官方、台積電敢不敢這樣跟特朗普拚？看來是不敢。



股市的反應最實在，在傳出美國要求台積電與英特爾合組公司，英特爾股價大漲逾3成，台積電則跌跌不休。賴清德昨日以“全球半導體民主供應鏈夥伴倡議”回應特朗普，這是蔡英文任內就有的說法，簡單講就是配合美國抗中，高階晶片不供應中國大陸。但這顯然畫錯重點，特朗普現在是要讓台積電變美積電。



最近被美國關稅戰掃到的國家，墨西哥與加拿大都強硬反制，美國同意順延一個月，中國大陸也有強硬措施。台灣看來是想走日本的妥協路線，以增加投資、提高軍費等來討好美國。但台灣與日本最大不同是，台灣晶片產業領先全球，特朗普堅持要拿走；但台灣半導體供應鏈只要移到美國，台灣等於被掏空。這是台灣與日本最大的差別。而且，賴清德昨日承諾台灣軍費要從現行的佔GDP約2.5%提高到3%，也與特朗普先前提到的10%差很大，應是滿足不了。



特朗普是生意人，很會談判，高關稅、台積電赴美、軍購等都綁在一起，台灣要守住台積電，不可能把軍費拉高到現在的4倍，又要美國保護台灣，民進黨政府頭抱著燒。台積電應是保不住了，更何況外資持股逾7成，股東要台積電到美國，也就走了。



蔡英文任內談“民主晶片”，賴清德談“民主供應鏈”這對特朗普都沒有用；美國要的是在美國的“民主供應鏈”，在美國生產的“民主晶片”。民進黨政府無法對美國說不，是綠營要一面倒靠美國保護的昂貴代價，台灣這次是踢到了鐵板。賴清德援引蔡英文的說法稱，“台灣是棋手不是棋子”，在拜登執政時代都不是了，更何況是特朗普時代。＜nextpage＞



不止是強索台積電，看特朗普處理俄烏戰爭停戰，更讓台灣人膽戰心驚。特朗普2月12日與俄羅斯總統普京電話談話後，對外表示止戰談判已經開始，克里姆林宮隨後也表示，現在是彼此合作的時候。白宮對外表示，雙方將在沙烏地阿拉伯會面。克里姆林宮也指出，普京支持特朗普的想法，認為到了“雙方合作”的時候，普京邀請特朗普訪莫斯科。而烏克蘭總統澤倫斯基卻沒有任何參與。



特朗普10日接受《Fox News》採訪時說，“他們可能會達成協議，也可能不會。他們（烏克蘭）未來有一天可能是俄羅斯的，也可能不會是俄羅斯的。”



更殘酷的是，特朗普12日還說，“美國已經向烏克蘭提供了3500億美元，烏克蘭同意確保償還美國提供的資金。美國財長貝森特將前往烏克蘭，確保美國能以某種形式收回這筆錢。”打了3年仗的烏克蘭不可能有錢還美國，接下來應該是所有值錢的東西全被美國搜括一空。烏克蘭人只剩下殘破的家園和無止盡的悔恨。



烏克蘭被美國、北約甩掉的下場也是台灣許多人擔心的，不知何時，台灣會不會連上談判桌的機會都沒有，就被美國交易掉。現在美國要把台灣最有價值的半導體供應鏈拿走，不知特朗普接下來還要出什麼招？最近很多人質疑，全球忙著在因應特朗普的關稅戰，台灣竟是在拚罷免；從最近險峻的外在環境來看，民進黨政府或許是故意用罷免來轉移焦點，用抗中在掩飾無力處理危機的失政。

