林廷輝：台防務預算達GDP3%美仍覺不夠

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月15日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天親上火線召開“國安”高層會議，應對美國總統特朗普最近關稅等政策。熟知綠營、前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，在特朗普競選時，“賴政府”就應該要成立小組因應，現在才召開“國會”高層會議，“來不及了”。加上賴提及要用特別預算的方式，將“國防”預算拉高到GDP 3%（目前約2.5%），但以現在“國會”的氛圍，台灣社會被分化這麼嚴重，賴要先搞定這部分。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



賴清德昨天親自召開“國安”高層會議會後記者會。他提及新的一年，將優先推動工作之一是將持續推動“國防”改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓“國防”預算達到GDP百分之3以上的目標。



特朗普選前曾提及，台灣的防務預算應佔GDP 10%。林廷輝表示，台灣“國防”預算經費若達GDP 3%，已經足夠了，但特朗普認為不夠。台灣應採購無人機應對中國無人機干擾，小型核子設施等我們都沒有，落後一大截，“賴政府”應該要長期規劃“國防”武器，不是用特別預算編列。這也不是只有“國防部”與中科院的事情，軍民兩用平戰轉換的型態，也要納入考量。美國之前討論台海若發生戰爭，一開始可能是無人載具的戰爭變成地獄景象。台灣在應付中國無人機以及人海戰術上，還有很多不足，很多美國軍火商也正在研發這一部分。



他也說，賴清德提出特別預算，“國防”預算要達到GDP 3%，也不算多，但這些審查程序都要回到“立法院”，國民黨還是會擋，現在關鍵是賴清德怎麼處理台灣內部政治議題。賴講的東西都很重要，但台灣分化嚴重，要按照法定程序進行，一定要走“國會”這一過程，如果“立法院”控制不住，也無法說服在野黨，至少要先說服台灣民眾黨8席“立委”，如果沒有先對在野黨進行說服工作，要提出特別預算，氛圍這麼差，特別預算要過可能也很難。