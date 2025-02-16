林廷輝：台灣跟進日本投資美國不見得有效

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月16日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普與日本首相石破茂日前舉行高峰會，石破茂宣布對美投資增至一兆美元。賴清德在14日上午舉行的“國安”高層會議會後也提及，未來會增加對美投資與採購。熟知綠營、前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，“賴政府”想要跟進日本，特朗普會喜歡這種方式，但日本投資能量可拉高到一兆美元，台灣能嗎？台灣對美增加投資，就像小蝦米投資大鯨魚，能拿出投資數字不會太大，美國看到投資數字，搞不好還會輕蔑認為，怎麼這麼少。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



石破茂日前訪美，首次與特朗普舉行領袖峰會，特朗普希望縮小美國對日本685億美元的貿易逆差，石破茂承諾將日本在美投資增至一兆美元，並且購買美國生產的液化天然氣、乙醇和氨。



台灣對美增資、增加採購有效果嗎？林廷輝認為，各國都在因應特朗普政策，賴清德說要增加對美投資與採購，這是跟進石破茂的政策。但是日本能量拉很高是一兆美元，台灣能力有限，一年總預算才新台幣三兆多，不能用日本方法去思考。

