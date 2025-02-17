譚偉恩：特朗普關稅政策有戰略邏輯非無章法

中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。（中評社 資料照） 中評社台中2月17日電（記者 方敬為）美國總統特朗普近期發布一系列關稅相關政策，中興大學國際政治研究所教授譚偉恩接受中評社訪問表示，特朗普的關稅戰並非毫無章法，而是基於長期以來美國與相關國家在經貿互動與歷史數據所做出的戰略部署，例如首波針對有緊密貿易關係的墨西哥與加拿大，還有美國所定調的主要競爭對手中國，甚至對鋼、鋁等特定品項的關稅加徵25%都是如此。



譚偉恩，政治大學國際事務學院外交學研究所博士，研究專長包括國際貿易法、比較政治經濟學、國際合作暨全球治理等。



特朗普第二任期就職以來，積極調整關稅政策，第一波先鎖定墨西哥、加拿大、中國，加徵10%到25%關稅，後續並退特定品項加徵關稅，包括鋼鐵和鋁加徵25%，2月13日並簽署“對等關稅”計畫，將根據貿易夥伴國對美國徵收的關稅稅率以牙還牙。最快4月上路。



分析特朗普的關稅政策，譚偉恩認為，都有戰略邏輯可循，並非臨時起意，例如第一波針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，是基於長期以來美國與這些國家在經貿領域中所形成的深厚互賴關係與歷史數據所作出的決策。



譚偉恩表示，自1994年北美自由貿易協定（NAFTA）生效以來，加拿大、墨西哥與美國之間的貿易模式便逐步趨於成熟，根據統計，三國之間的貿易總額約達1.3兆美元，幾乎占據美國總進出口額的一半，這充分顯示出三國間在貿易品項、交易方式乃至具體協定內容上的高度契合，這種建立在數十年貿易歷史基礎上的關係，使得特朗普政府在回應美國內部那些因全球自由化而受衝擊的傳統產業時，擁有了強而有力的政策工具。



他解釋，特朗普在第一任期內便曾以競選承諾為號召，關注那些因自由貿易而引發失業潮的產業，特別是汽車及傳統製造業所遭受的衝擊，而調整美墨加的貿易規則，是特朗普判斷的解方之一，所以在進入第二任期，特朗普再次選擇以針對墨西哥與加拿大的高額關稅作為施壓手段，這是相同脈絡。因為對特朗普而言，這一區塊相對其他區域的貿易問題更為熟悉且掌握。

